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حوادث

مهندس بمحكمة الأسرة: "خدت قطعة أرض بـ3 ملايين جنيه وعاوزة تخلعنى"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:40 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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بين طيات محكمة أسرة النزهة، يجلس رجل أربعيني على إحدى المقاعد بقاعة انتظار المتقاضين يحتسي فنجانا من القهوة ينظر في ساعته من وقت لآخر، في ترقب المثول أمام القاضي لنظر جلسة التطليق خلعا رقم 306 لسنة 2019، والتي تقيمها زوجته عقب زواج دام أكثر من 15 عاما لرغبتها في السفر إلى باريس للإقامة مع أهلها، رافضة رد المهر.

وبصوت يملؤه الحزن، يروي "سامر. م" مهندس مدني بإحدى شركات المقاولات الخاصة مآساته لـ"الدستور" قائلا: "تزوجت من "بسنت" من خريجي الجامعة الأمريكية وابنة صديقة والدتي زواج صالونات وتصغرني بـ5 سنوات، نظرا لمعرفة العائلتين القديمة والعلاقات الطبية التي جمعت بيننا دون وجود مشاعر مسبقة، أو تفاهم، رغبة في إرضاء والدي، وتزوجنا عقب خطوبة لم تدم سوى 6 أشهر.

وأضاف قائلا: "كان مهرها قطعة أرض في أكتوبر قيمتها وقتها 50 ألف جنيه تم توقيع عقد قطعة الأرض أمام الشهود والمدعوين جميعا على عقد القران، ولكن تم إثباث مؤخر صداق جنبه واحد فقط لا غير في وثيقة الزواج، وتم تصوير توقيع عقد الأرض وكتب الكتاب فيديو".

وأوضح لم تكن حياتنا الزوجية سوى حياة روتينية دامت أكثر من 15 عاما أنجبنا خلالهما طفلين توأم "يوسف وياسين" والتى عمدت في تربيتهما إلى والدتي حتى وصلا إلى المرحلة الإعدادية وتفرغت هى لحياتها ما بين النوادي وحفلات التنكر ورحلات الصيد والسفر لمارينا والساحل الشمالي متناسية واجباتها كأم وزوجة.

واختتم حديثه قائلا: "أنا شغلت نفسي عن تصرفاتها في الانهماك في شغلي عشان مخربش البيت وعشان ولادي وأمي وحالة الاستقرار النوعية التي يشعر بها الطفلين ولكنني فوجئت بها تخبرني في رغبتها السفر والإقامة مع أهلها في باريس بصحبة يوسف وياسين، مع استمرار حياتنا الزوجية بوعد بزيارتها كل سنة شهر، وبرفضي قرار سفرها أقامت ضدي دعوى خلع، وردت في خزينة المحكمة قيمة المهر المثبت في وثيقة الزواج وهو جنيه واحد فقط لا غير، مما جعلني أرفق حافظة مستندات بها صورة ضوئية من عقد قطعة الأرض والتي تجاوز ثمنها حاليا 3 ملايين جنيه ونسخة من فيديو كتب الكتاب و3 شهود من المدعويين لإثبات المهر الحقيقي وليس المدون بالعقد.

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