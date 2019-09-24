دفن جثتي شخصين توفيا في حادث تصادم بمحور يوليو

صرحت النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب، وإعداد تقرير عن وضعه الصحي.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة المتضررة، وعرضها على مهندس فني لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، ووقوع مصابين وضحايا، فتم إخطار سيارات الإسعاف التي انتقلت لمكان الحادث لنقل المصابين والضحايا للمستشفيات القريبة.



وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، لرفع السيارة المتضررة، وتيسير حركة المرور مرة أخرى، وإعادتها لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.