حبس صاحب مصنع شيكولاتة مجهولة المصدر فى السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، الثلاثاء، بحبس صاحب مصنع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 3 أطنان شيكولاتة مجهولة المصدر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة التموين، مفاده ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية دون ترخيص، بحوزته 2 طن شيكولاتة منتج نهائي معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، 2 طن "جيلي وكاكاو، شيكولاتة خام، سودانى، زيت طعام، مكسبات طعم، مستلزمات إنتاج"، مجهولة المصدر.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.