إحباط بيع 68 ألف لتر بنزين مدعمة فى السوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت الحملات عن ضبط مسئول محطة لتموين السيارات في العمرانية؛ لتجميعه 68 ألف لتر من المواد البترولية "بنزين 92، 95" دون إثبات التعديل في السعة التخزينية مع الجهات المختصة بالمخالفة لشروط التراخيص لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيقات.