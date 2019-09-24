أمن الموانئ يضبط بضاعة مهربة بقيمة 3 ملايين جنيه

تمكن قطاع أمن الموانئ والمنافذ بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط سیارة بمیناء سفاجا البحري مخبأ بداخلھا منتجات أجنبیة الصنع بقصد تھریبھا داخل البلاد قدرت القیمة الجمركیة لھا بقرابة 3 ملايین جنیه.



أكدت تحریات قسم البحث الجنائي بإداراة شرطة میناء سفاجا البحري، بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية عن قطاع أمن الموانئ والمنافذ، اعتزام أحد الأشخاص قائد سیارة قادمة على متن عبارة من إحدى الموانئ البحریة العربیة، تھریب بضائع أجنبیة الصنع.



عقب تقنین الإجراءات، تم تشكیل لجنة مختصة لتفتیش السیارة وأسفرت أعمالھا عن ضبط 46 ھاتف محمول ماركات مختلفة، 50 شیشة إلكترونیة مخفاة داخل كبینة وصندوق السیارة، وقدرت القیمة والرسوم الجمركیة بمبلغ مليوني جنيه و900 ألف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.