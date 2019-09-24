الأردن واليابان يبحثان توسيع الشراكة الاستراتيجية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سبل توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في جميع المجالات خصوصًا الاقتصادية.



ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد تم التأكيد خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأردنية اليابانية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وتطرق اللقاء، إلى مجمل التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولى، والتنسيق الأردني الياباني بهذا الخصوص.



كما جرى بحث جهود تحقيق السلام، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني التزام بلاده في حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الأردن، في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.