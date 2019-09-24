حقيقة فيديو ضبط مخدرات أثناء جولة محافظ أسوان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية فيديو ببعض المخالفات بنطاق محافظة أسوان أثناء جولة المحافظ الميدانية.



ومن بين تلك المخالفات ضبط كمية من المواد المخدرة داخل مبنى مهجور يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة الأبراج الكهربائية.



وبفحص الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم المشار إليه حارس أمن خاص بإحدى الشركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.