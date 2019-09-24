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عالم

القبض على إرهابيَين قتلا شرطيين في كركوك بالعراق

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين هاجما مقر شرطة وقتلا عددًا من عناصره الأسبوع الماضي في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين اشتركا في هجوم على مقر السرية الرابعة باللواء الرابع شرطة اتحادية الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل منتسبين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبي الفوج في قرية مله ناصر بمنطقة حي الرشاد في كركوك.

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