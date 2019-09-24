السفير المصري في كابول يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني

التقي السفير هاني صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى أفغانستان، الدكتور محمد قاسم وفائي زاده، رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأفغانستان في مجال الخدمات الجوية، والبدء في تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وكابول.



وصرح السفير صلاح أن المسئول الأفغاني ذكر أن بلاده تتطلع لدور مصري إيجابي في قطاع النقل الجوي، مشددًا أن كابول تسعى إلى فتح مراكز جوية جديدة تربطها بمختلف دول العالم، وتمثل مصر واحدة من أهم الوجهات التي تسعي أفغانستان للتعاون معها في المرحلة المقبلة، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، والروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين، وحجم الاقتصاد المصري الذي يسمح باستيعاب وتعزيز التجارة الأفغانية.



وأضاف أن رئيس سلطة الطيران المدني الأفغاني قد أشار إلى اهتمام الرئاسة الأفغانية بالتعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، وهو ما يعد امتدادًا لمجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وتأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.