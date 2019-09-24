بـ"هوت شورت".. حلا شيحة ترقص في الجونة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهي ترقص على أنغام موسيقى هادئة.وظهرت "شيحا" خلال الفيديو، مرتدية هوت شورت أبيض، وقميص أبيض، وترقص أمام مكان إقامتها في الجونة.يذكر أن مهرجان الجونة بدأ في 19 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، و3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.