أول تعليق لـ "التعليم" على إصابة طالب سقطت عليه مروحة داخل فصل

علق الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على إصابة طالب فى المنوفية بجرح فى الرأس بسبب سقوط مروحة سقف داخل الفطل عليه،قائلا فى تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمي مصر": بشأن ما ورد إلينا من إدارة أشمون التعليمية ما يفيد بإصابة الطالب عمرو محمد مصطفى اسماعيل بالصف الثاني الاعدادى بمدرسة عمر بن الخطاب بجرح بالرأس أثناء الفسحة بسبب صعوده على المقاعد داخل الفصل ونظرًا لأنه طويل القامة أصطدم بمروحة السقف حيث أنها كانت مغلقة ولا تعمل وتم نقل الطالب إلى مستشفي الرواد الخاصة وتم عمل أشعة على الرأس وتبين أن الجرح سطحى وتم إسعافه بثلاثة غرز ".



وأضاف:"أجرى مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم اتصالا بولى أمر الطالب للاطمئنان عليه، وتم التوجه إلى منزله أيضًا، وأفاد مدير المديرية بأن الطالب فى حالة جيدة وقد حضر المجموعة المدرسية أمس ".

