إحالة 19 موظفًا في "فساد القمح" للجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء، قضية "فساد القمح" المتهم فيها 19 موظفًا بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم الوظيفي في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية في عملية استلام القمح.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستور الأقل جودة وسعرًا، لتغطية قيمة العجز في القمح.



وحقق المتهمون جراء عملية استغلال النفوذ لأنفسهم مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه.



وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح برد مستحقات الدولة، فقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالتهم الى المحاكمة الجنائية، وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين أمام إحدى الدوائر الجنائية.



وبقرار الكسب غير المشروع بإحالة المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة، يكون الجهاز قد انتهى من جميع قضايا "فساد القمح" التي أحيلت له من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب في عام 2016، لتقصي حقيقة استيلاء الموظفين وأصحاب الصوامع والشون على كميات الأقماح المملوكة للدولة، وخلطها بالمستورد، والذي ثبت من التقرير صحة الوقائع، واختلاسهم كمية قمح تقدر بنحو 750 مليون جنيه.