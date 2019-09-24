"رجال الأعمال" تستضيف رئيس مصلحة الجمارك غدًا

تعقد لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا غدًا الأربعاء، بحضور كمال نجم وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية.



ويناقش الاجتماع سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، واستعراض السياسات الجديدة التي تنتجها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير الأداء والنهوض بالعمل الجمركي، وتأثير ذلك على حركة التجارة الخارجية (استيرادًا وتصديرًا).