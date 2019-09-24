ضبط مصنع حلويات تحت بير السلم بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غیر مرخص لإنتاج الحلویات الشرقیة بالإسكندریة یستخدم خامات مجھولة المصدر.



أكدت تحریات إدارة شرطة التموین والتجارة الداخلیة بمدیریة أمن الإسكندرية، استخدام المدیر المسئول عن مصنع غیر مرخص لإنتاج الحلویات الشرقیة خامات ومستلزمات إنتاج مجھولة المصدر، وتعبئتھا داخل عبوات مدون علیھا بیانات تجاریة وھمیة مدخلًا الغش والتدلیس على جمھور المستھلكین.



عقب تقنین الإجراءات تم إستھداف المصنع وضبط 2640 قرص حلویات "مشبك" منتج نھائى معد للبیع غیر مطابق للمواصفات ومدون علیھ بیانات تجاریة وھمیة، 40 جوال سكر ودقیق ومستلزمات إنتاج مجھولة المصدر وزنت 2 طن، كمیة قدرھا طن جلوكوز داخل برامیل غیر مدون علیھا ثمة بیانات تجاریة مستلزمات إنتاج مجھولة المصدر، 3 إسطوانات غاز منزلیة محظور إستعمالھا فى الأعمال الصناعیة، قلایتان زیت لتجھیز الحلویات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.