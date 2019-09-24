3 ينفذون «خدعة قاتلة» لسرقة ذهب زوجين في الفيوم

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط المتهمين بقتل مسن وزوجته لسرقتهما في الفيوم.



تبلغ لقسم شرطة ثانِ الفیوم بعثور الأهالي على جثتي موظف بالمعاش وزوجته داخل مسكنهما، وبهما إصابات بجروح قطعیة متفرقة.



تم تشكیل فریق برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن الفیوم، توصلت جھوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتم ضبطهم.



بمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الاستیلاء على مصوغات المجني علیھا، وفي سبیل تنفیذ مخططھم توجھوا لمنزل المجني علیھما بدعوى سداد إیصال أمانة مستحق على شقیقة الثاني والثالث لصالح المجني علیھما وتعدوا علیھما بمقص حدیدي وقطعة سلاح أبیض، فأودوا بحیاتھما واستولوا على مصوغات المجنى علیھا عبارة عن "3 غوايش، سلسلة، إنسیال، حلق، خاتم، مبلغ 900 جنيه".



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، وإخطار اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية عن الأمن العام، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.