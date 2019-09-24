بالصور. الفراعنة أول من استخدموا الوشم

تعود الأوشام لما قبل 5000 عام وليس وليدة العصر الحديثة كما يعتقد الكثير من الناس، فقد كانت الأوشام موجودة منذ عصور المصريين القدماء، مرورا بحضارة الأنكا في البيرو القديمة، حيث عثر أثريون بريطانيون على أقدم وشم في العالم وهي موجودة على ذراع مومياء مصرية عمرها 5000 عام معروضة في المتحف البريطاني.



وباستخدام الأشعة المقطعية اكتشف العلماء أن الندبة الموجودة على ذراع المومياء ليست نتيجة طعن أو جرح، وإنما تصميمات متداخلة لثور بري - وهو رمز العنف في مصر القديمة، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.



فيما قال دانييل أنطوان أمين المتحف البريطاني للأنثروبولوجيا الفيزيائية: "نحن واثقون تمامًا من أن الشكل الموجود على المومياء هو وشم وليس جرح أو ندبة.



وأضافت الصحيفة بأن الأوشام تقع تحت الجلد مباشرة لذا فإنها سرعان ما تتعفن، ولكن في حالات نادرة تظل محفوظة تمامًا لعدة آلاف من السنين بعد الموت، كما أن الأوشام قديما كانت تتم عن طريق الوخز بالإبر أيضا.