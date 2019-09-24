الليلة.. الباز يفضح عملاء التحريض ضد مصر ويستضيف أمهات شهداء في 90 دقيقة

يكشف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، عن عملاء التحريض ضد مصر وعلاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج، وسر هجوم الإخوان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأييده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.



كما يكشف "الباز" علاقة خالد فهمي مؤسس صفحة الموقف المصري المحرضة على الإرهاب والعنف والتخريب، بالمقاول الأجير محمد علي ومسعد أبو فجر، بجماعة الإخوان الإرهابية.



ويفضح "الباز" المحرضين على المؤسسات الوطنية المصرية خاصة الجيش والشرطة، وعلاقة هؤلاء بجماعة الإخوان الإرهابية، وكواليس ما دار في منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد كتابتها تقرير محرض ضد القوات المسلحة والعمليات في سيناء.



ويرصد "الباز" بالوثائق والمعلومات تاريخ الأجراء مهند صبرى وعمرو مجدى ودورهم المشبوه في تقرير "هيومان رايتس ووتش" وعلاقتهما بجماعة الإخوانية الإرهابية.



كما يكشف عن دور قنوات الإخوان والأجير معتز مطر في التحريض على مصر من خلال المتاجرة بمرض الممثل المسرحي كريم حسن والذين فاوضوه للظهور على قنواتهم مقابل مبالغ مالية، وسر ندالة المقاول الأجير محمد على مع صديقه الممثل كريم حسن بعد رفضه مساعدته رغم إصابته بنزيف فى المخ.



ويستضيف الإعلامي محمد الباز، 4 من أمهات الشهداء الذين قدموا تضحيات من أجل الوطن والمصريين خلال حربهم على الإرهاب ليقدموا للمصريين أغلى ما يملكون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.