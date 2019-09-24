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محطة تل أبيب

بعد لقاء بيبي وجانتس وريفيلين: حكومة وحدة ... أو انتخابات جديدة .. أو مفاجأة في الدقيقة 90

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
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كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمدد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة حتى الانتهاء من عيد رأس السنة العبرية الذي يحل نهاية الشهر الجاري.
وقال "ريفيلين" أنه "لن يمنح التفويض لأي أحد في هذه المرحلة"، وأضاف "أنه في حال رفض نتنياهو وجانتس فكرة حكومة الوحدة، فإنه الرئيس ن سيمنح التفويض بتشكيل الحكومة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل". وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلف مهلة 28 يوما للقيام بذلك، مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين، وإذا انتهت المهلة من دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة، عندها يمكن لريفلين نقل المهمة لشخص آخر.
وتأتي هذه الانباء بعد لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء أمس كلا من رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاحول لافان بيني جانتس في اجتماع مغلق حاول خلاله إقناعهما الاتفاق على تشكيل حكومة .
وجدد "نتنياهو"، أمس دعوته لتشكيل حكومة وحدة مع جانتس، وذلك بعد حصل نتنياهو على 55 توصية مقابل 54 توصية لغانتس.
وبعد لقاء الأمس، هاتف "نتنياهو" رؤساء الأحزاب التي تشكل كتلة اليمين لاطلاعهم على مضمون لقائه مع غانتس، وقال إنه يمثل كتلة اليمين كلها: “أنا ملتزم بما تعهدت لكم به”. لكن جهات يمينية قالت اليوم إن قياديين في “كاحول لافان” أبلغوهم بأن نتنياهو لم يذكرهم خلال اللقاء بحسب ما ذكرته القناة الثانية عشر.
من جانبه، كتب جانتس لأعضاء الكنيست من كتلته أنه "جرى الحديث كثيرا حول وحدة خلال اللقاء، وأنوّه أن هذا هو توجهنا منذ تأسيسنا. وأوضحت أن الطريق إلى الوحدة تمر من خلال جوهر الأمور التي وعدنا بها جمهور ناخبينا. وقد اختار الجمهور التغيير ولا نية لدينا بالتنازل عن قيادتنا، مبادئنا أو عن شركاءنا الطبيعيين لهذه الطريق” في إشارة إلى توليه رئاسة الحكومة في حال تشكيل حكومة وحدة.
والأحزاب التي رشحت نتنياهو هي بالإضافة إلى حزبه الليكود كل من حزب "يمينا" برئاسة إيليت شاكيد وحزب "شاس" للمتدينين الشرقيين بزعامة أرييه درعي وحزب "يهدوت هتوراه" للمتدينين الأشكيناز بزعامة يعقوب ليتسمان.
بالمقابل حصل جانتس على تأييد كل من حزبه وحزب "المعسكر الديموقراطي" برئاسة نيتسان هيروفيتش وتحالف العمل و "جيشر" برئاسة عمير بيريتس، بالإضافة إلى أصوات عشرة من أعضاء القائمة المشتركة.
وتشير التوقعات إلى أنه في حال فشل محاولة تشكيل حكومة وحدة، فإن ريفلين سيكلف نتنياهو أولا بتشكيل حكومة، لأن كتلا مؤلفة من 55 عضو كنيست أوصت بتكليف كهذا. وأبدت “كاحول لافان” استعدادا لأن تحصل على التفويض بتشكيل الحكومة بعد نتنياهو، ما يعني أن هذه الكتلة مطمئنة إلى عدم انتقال كتلة “العمل – غيشر” (6 مقاعد بالكنيست) من معسكر الوسط – يسار إلى كتلة اليمين وتمكين نتنياهو من تشكيل حكومة.
يذكر أن الأزمة الآن ليست في فكرة إقامة حكومة وحدة ولكن في من الذي سيقودها أولاً، وتابعت المصادر أن “كاحول لافان” سيوافق على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في السنتين الأخيرتين، شريطة أن تتم تبرئته من شبهات الفساد ضده، في حال تقديم لوائح اتهام.
وإذا فشلت مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، سيكون متوقعاً بصورة كبيرة فشل أي المرشحين في تشكيل حكومة وبالتالي يظهر مرة أخرى خيار الانتخابات الثالثة، أو تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة مثل أن يتراجع ليبرمان ويقبل مشاركة نتنياهو وتُحل الأزمة.

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