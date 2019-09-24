المحكمة العليا البريطانية: "تعليق أعمال البرلمان" غير قانوني

قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان غير قانوني تماما وبناءً عليه، فإن البرلمان البريطاني يستطيع الاجتماع في أقرب وقت.





يأتي هذا عقب أسابيع من إعلان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، على أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل.





يذكر أن تعليق أعمال البرلمان يقلص جهود المعارضة البريطانية لإعادة مناقشات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.