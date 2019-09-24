سماع أقوال مجرى التحريات حول مقتل سودانى بالمرج

تستمع نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خلفية، الثلاثاء، إلى أقوال مجري التحريات حول واقعة قتل شاب يحمل الجنسية السودانية، على يد شقيقه بسبب خلافات على هاتف محمول.



تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ بمقتل شاب سوداني نتيجة اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الخامس بمنطقة المرج، فانتلقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الضحية "زودو. ع"، 27 سنة، عاطل، مقيم بصحبة شقيقه وصديق لهما.



بسؤال شقيق الضحية ارتبك في إجاباته ما أثار شكوك رجال المباحث فيه هو وصديقه، وأكدا أن القتيل اختل توازنه وسقط من بلكونة الشقة.



وكشفت التقارير الطبية أن جثمان الضحية بها جروح وكدمات في جسده، قبل سقوطه، وتوجد شبهة جنائية في الحادث.



وتوصلت التحريات إلى وجود خلاف بين الضحية وشقيقه بسبب إتلاف المجني عليه هاتف شقيقه، فطلب الجاني من الضحية صيانة الهاتف الذي أتلفه في وقت سابق، فرفض بسبب عدم قدرته على دفع ثمن الصيانة، نظرًا لتركه العمل.



وأضافت التحريات أن الجاني استعان بصديقه المقيم معهما، واعتديا بالضرب على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيا بجثته من علو خوفًا من المساءلة القانونية، وادَّعيا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.



تم القبض على المتهمين، وتبين أنهما "كم. ع"، شقيق الضحية، وصديقه "سامي" المتهم الثاني في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.