حبس مستريح نصب على المواطنين بزعم توظيفهم

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، الثلاثاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم نصب على المواطنين، واستولى على مليون جنيه من أموالهم، بزعم توفير فرص عمل بالخارج، عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.



وأكدت التحريات صحة الواقعة، ونصب المشكو في حقه على المبلغين والعديد من المواطنين، بزعم مقدرته على معاونتهم في الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وإعلان نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.



وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة، و4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة، تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص، دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها، مبلغ مالي، هاتف محمول.



بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع ضحاياه، والعديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة إلى إحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.