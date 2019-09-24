رصد 5337 مخالفة مروریة متنوعة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
عمرو المزيديطباعة
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عدة حملات مرورية لتحقیق الانضباط، وتطبیق قانون ولوائح المرور على قائدي السیارات على كل الطرق والمیادین.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5337 مخالفة مروریة متنوعة من بینھا "1911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 193 مخالفة السیر بدون ترخیص وقیادة وتسییر، 26 مخالفة دراجات ناریة مخالفة، 62 مخالفة شروط الترخیص، 9 مخالفات موقف عشوائى، 41 حالة قیادة تحت تأثیر المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا المروریة.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5337 مخالفة مروریة متنوعة من بینھا "1911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 193 مخالفة السیر بدون ترخیص وقیادة وتسییر، 26 مخالفة دراجات ناریة مخالفة، 62 مخالفة شروط الترخیص، 9 مخالفات موقف عشوائى، 41 حالة قیادة تحت تأثیر المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا المروریة.