رصد 5337 مخالفة مروریة متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عدة حملات مرورية لتحقیق الانضباط، وتطبیق قانون ولوائح المرور على قائدي السیارات على كل الطرق والمیادین.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5337 مخالفة مروریة متنوعة من بینھا "1911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 193 مخالفة السیر بدون ترخیص وقیادة وتسییر، 26 مخالفة دراجات ناریة مخالفة، 62 مخالفة شروط الترخیص، 9 مخالفات موقف عشوائى، 41 حالة قیادة تحت تأثیر المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.. وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا المروریة.