النيابة تواجه موظفًا متهمًا بـ"الرشوة" بتحريات الرقابة الإدارية

واجهت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خلفية، موظفًا بإدارة المرج التعليمية متهمًا بالتزوير وتقديم رشوة مالية لمديرة مدرسة مقابل الموافقة على تحويلات عدد من الطلاب، بتحريات الرقابة الإدارية التي تثبت الواقعة.



وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن أن مديرة مدرسة "السيدة عائشة" بالمرج أبلغت الهيئة بعرض موظف بالإدارة التعليمية رشوة مالية عليها لقبول تحويلات عدد من الطلاب، وقدم لها عددًا من الملفات التي تحتوي على أوراق مزورة منسوب صدورها إلى الإدارة التعلمية.



ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم أثناء تقديم مبلغ الرشوة لمديرة مدرسة، وتم ضبط 15 ملفًا لعدد من الطلاب بحوزة المتهم، ومبلغ 16 ألف جنيه مقدم الرشوة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت إلى المتهم تهمة تقديم رشوة مالية على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.