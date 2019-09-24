تراجع طفيف في أرباح "كابو" خلال 2018-2019

كشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" عن تراجع أرباحها خلال العام المالي 2018 - 2019 بنحو طفيف مقارنة بأدائها خلال العام الماضي.



قالت الشركة- منذ قليل- إنها حققت أرباحًا بلغت 27.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 28.77 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 356.08 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 333.6 مليون جنيه في 2017 - 2018.



وحققت الشركة خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي بقيمة 20.338 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 20.772 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.