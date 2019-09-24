عرض تسجيلات "رشوة حي مدينة نصر" على الخبراء

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار عصام خلفية، الثلاثاء، بعرض تسجيلات قضية رشوة رئيس حي مدينة نصر السابق و2 آخرين على لجنة من خبراء الإذاعة والتيلفزيون؛ لإعداد تقرير بمضاهاة أصوات المتهمين.



تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من موظف بالأملاك الحكومية يتهم فيه رئيس حي غرب مدينة نصر السابق وآخرين، بتقديم رشوة مالية له في سبيل تقنين مساحات من الأراضي بالمخالفة للقرارات الصادرة، وباستدراجهم وإيهامهم بالموافقة على العرض، تم الاتفاق على دفع مقدم الرشوة بكافيه في مصر الجديدة.



وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين عرضوا على الموظف عضوية بالجمعية و60 ألف جنيه كمقدم رشوة في سبيل تقنين أوضاع الأراضي لضمها للجمعية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.