ضبط عاطل يتاجر في الحشيش بالإسماعيلية

تمكنت ضباط قسم شرطة ثان الإسماعيلية، الثلاثاء، من ضبط عاطل يتاجر في مخدر الحشيش.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "إسلام. م. ف" 26 سنة، عاطل، بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام و145 جنيهًا وهاتف محمول.



وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته الحشيش بقصد الاتجار على عملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من مخدر الحشيش، والهاتف المحمول، لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.