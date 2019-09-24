ضبط صاحب مكتب رحلات بحوزته 100 طربة حشيش بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط أحد العناصر الإجرامیة بحوزته 100 طربة حشیش قبل ترویجھا في القاھرة.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامیة في تھریب مخدر الحشیش بكمیات كبیرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترویجها على نطاق واسع بمحافظة القاھرة، وتم رصده والوقوف على مظاھر نشاطه الإجرامي.



وأكدت التحریات أنه صاحب مكتب رحلات، وعقب تقنین الإجراءت بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سیارة بحوزته 100 طربة لمخدر الحشیش وزنت 25 كیلو جرام، مبلغ مالي، وهاتفان محمول.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.