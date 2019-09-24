ضبط 25 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، من ضبط 25 طن مواد غذائية ومعسل مجهولة المصدر داخل شركة ومصنع في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة التموين، مفاده ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص، بحوزته 20 طنًا من السلع الغذائية "زيت طعام، طحينة، خل"، معبأة داخل براميل وعبوات بدون أى بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



كما تم ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل دون ترخيص، بحوزته 4 أطنان "تبغ خام، عسل أسود، ملح ليمون، جلسرين"، 2240 عبوة معسل دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه في تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك، بمنطقة المرج.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.