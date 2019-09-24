ليفربول يوقع صفقة ضخمة بـ75 مليون جنيه إسترليني

قالت صحيفة تليجراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الفريق الإنجليزي ليفربول بصدد توقيع صفقة تاريخية مع شركة الملابس الرياضية "نايكي".



وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يحصل الآن على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل تعاقده مع الشركة منذ العام الماضي، لكنه الآن يحاول رفع قيمة العقد المبرم مع "نايكي" إلى 75 مليون جنيه إسترليني.



يذكر أن فريق برشلونة الأسباني يحصل على 98 مليون جنيه إسترليني من شركة "نايكي"، بينما يحصل فريق ريال مدريد على 107 ملايين دولار من شركة "أديداس" الألمانية.



وكانت النجاحات التي حققها ليفربول في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ساهمت في رفع سعر الفريق واللاعبين.