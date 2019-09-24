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حوادث

تواجد أمني مكثف بمحيط المدارس والجامعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من تواجدها الأمني بمحیط المدارس والمعاھد والجامعات والطرق المؤدیة إلیھا، للقیام بعملیات التأمین.

وتم تعیین الخدمات المروریة التي تعمل على تسییر حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسھولة ویسر، فضلًا عن تكثیف الدوریات دوریات تأمین المدارس بالشوارع والمیادین الرئیسیة لبسط الأمن والنظام.

وكلفت مدیریات الأمن عددًا من الضباط بزیارة عدد من المدارس لتقدیم التھنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى الجدید وتوزیع بعض المستلزمات المدرسیة علیھم.

وتفقد عدد من القیادات الأمنیة بمختلف مدیریات الأمن الخدمات الأمنیة المتواجدة بمحیط المدارس والمعاھد والجامعات لتذلیل كل العقبات وتھیئة المناخ الجید والآمن للطلبة والقائمین على العملیة التعلیمیة وبث روح الطمأنینة في نفوسھم.

يأتي ذلك في ضوء استراتیجیة وزارة الداخلیة الرامیة إلى تكثیف الجھود لتوفیر المناخ الآمن للطلبة وللقائمین على العملیة التعلیمیة وبث روح الطمأنینة فى نفوسھم بمناسبة بدء العام الدراسى الجدید.

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