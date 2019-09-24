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سائق "أتوبيس الأحلام": عايز أفرح الناس (فيديو)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال عبدالله يحيى، سائق بهيئة النقل العام، المعروف بسائق "أتوبيس الأحلام": إنه كان يقود إحدى السيارات، وكان يهتم به بشدة لدرجة أنه كان مميزا على خطوط النقل، مشيرًا إلى أن أتوبيسات النقل العام القديمة كانت متهالكة، ورغم ذلك كان مهتما جدا بالأتوبيس الذي يقوده.

وأضاف "يحيى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN": "أنا شايف إني عايز أبقى مميز وأعمل لبلدي حاجة حلوة، وفكرة تزيين الأتوبيس كانت لجعل المواطنين يفرحون بأن هذا الأتوبيس تابع لهيئة النقل العام، وتقدم الهيئة وجعلها تتقدم في تصنيفها".

وأوضح "يحيى" أن رد فعل ركاب أتوبيس هيئة النقل العام تجاه تزيين الأتوبيس كانت مختلفة بين المتعاون وغير المتعاون، متابعًا: "قبل بدء شغلي بقول للسادة الركاب بعد أذنكم في باسكت لرمي القمامة حفاظًا على نظافة الأتوبيس".

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