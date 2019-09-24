التنمية المحلية تطالب المحافظين بالتوسع في المشروعات الاستثمارية

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال "مشروعك" وتلبية احتياجات جميع فئات الشباب والمرأة في مراكز ومدن وقرى المحافظات، مؤكدة اهتمام الوزارة المتنامي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموي الهام في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضحت أن فروع "مشروعك" متواجدة في جميع المحافظات في الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن وتستقبل الراغبين في تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة سواء في توفير دراسات جدوي أو تدريب أو تمويل أو إجراءات، مؤكدًا تقديم مشروعك للدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات من أجل تمكينهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار.