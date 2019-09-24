سقوط تاجر حشيش فى قبضة ضباط مباحث فايد

تمكن ضباط مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش.



تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "ا. م. ع"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته 200 جرام حشيش ومبلغ مالي 400 جنيه، وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته مخدر الحشيش بقصد الاتجار على عملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من مخدر الحشيش، والهاتف المحمول، لسهولة التواصل مع عملائه.



تحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.