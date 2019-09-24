"علي بابا" الصينية تستحوذ على ثلث "آنت فاينانشال"

اشترت شركة "علي بابا" الصينية، ثلث شركة "آنت فاينانشال"، عملاق الخدمات المالية عبر الإنترنت في الصين، والتي يسيطر عليها الملياردير جاك ما، وذلك بعد خمسة أعوام من اقتراح صفقة لتعزيز العلاقات بين عملاقي خدمات الإنترنت.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان للشركة القول اليوم الثلاثاء، إن "علي بابا" استحوذت على حصة أسهم تم طرحها حديثًا، بنسبة 33 بالمئة، في "آنت فاينانشال"، التي لم تعد بحاجة إلى دفع 37.5 بالمئة من أرباحها قبل اقتطاع الضرائب، لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.



وتحولت "آنت فاينانشال"، التي بدأت في عام 2004 تحت اسم "علي باي"، إلى شركة عملاقة بعد أن وصلت قيمتها في أحدث جولة تمويل، إلى 150 مليار دولار.



وسجل سهم شركة "علي بابا" صعودا خلال العام الحالي بنسبة 31 بالمئة في بورصة نيويورك، في حين ارتفعت البورصة نفسها ككل بنسبة 16% فقط.



يذكر أن جاك ما، أغنى رجل في الصين، أسس شركة على بابا في عام 1999 من شقته في هانجتشو، وقد أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكبر متاجر التجزئة في العالم.