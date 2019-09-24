ضبط 33 سائقًا يتعاطون مخدرات أثناء القيادة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
شنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطي 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطي 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.