ضبط 33 سائقًا يتعاطون مخدرات أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطي 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.