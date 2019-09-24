الاحتلال يقتحم مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية فى الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في مدينة الخليل، واستولت على أجهزة الكمبيوتر وعدة أجهزة أخرى.



وأوضحت مسئولة مكتب اتحاد لجان المرأة في الخليل، سارة مطير، أن قوات الاحتلال داهمت فجرًا مكتب الاتحاد، واستولت على آلة التصوير، وأجهزة كمبيوتر، وعبثت بملفات وأثاث المكتب.



كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد مراسل وكالة "وفا" بأن جرافة إسرائيلية بتعزيزات عسكرية هدمت البركس، الذي تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، تعود ملكيته للمقدسي نعيم القاضي، تحت حجج وذرائع واهية.