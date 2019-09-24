قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 15 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم.



وأوضح نادي الأسير، أن 9 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل وهم: فيصل محمد النجار، ورامي علي النجار، وأحمد محمد النجار، وسعود أبو يوسف، ومحمود عبد الرحمن النجار، ومحمد جبريل النجار، وغالب محمد قرعيش، وجميعهم من بلدة يطا، وتامر عارف قباجه من بلدة ترقوميا، وياسر البربراوي (27 عاما) من بلدة حلحول.



فيما جرى اعتقال لأربعة أسرى من محافظة بيت لحم، وهم: أحمد مازن رقبان، وجهاد عمر عياد، وعمر عياد الهريمي، ومحمد هادية.



يُضاف إلى المعتقلين المواطن عمر عبدالرحمن عوض من محافظة سلفيت، وحارث سالم محمد شلش من بلدة شقبا بمحافظة رام الله والبيرة.