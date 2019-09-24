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حوادث

سقوط لص الهواتف المحمولة فى بنها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على عاطل ارتكب حوادث سرقة هواتف محمولة بموقف سيارات في مدين بنها بأسلوب النشل.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بممارسة "سعد. ص. ي"، 27 سنة، عاطل، سابق اتهامها في 3 قضايا، نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل في مواقف السيارات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم حال وجوده بموقف سيارات بنها العمومي وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 10 جرامات تقريبًا و700 جنيه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وحيازته المواد المخدره بقصد التعاطي.

وبمناقشته أقر بارتكاب عدة وقائع سرقات هواتف محمولة، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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