ياسر جلال لـ"الدستور": أجلت مشروعي السينمائي بسبب "الفتوة"

قال الفنان ياسر جلال، إنه بدأ التحضير لمسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني القادم لعام ٢٠٢٠ يحمل عنوان "الفتوة" حيث من المنتظر أن يبدأ تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل.



أما عن مشروعه السينمائي الذي يعود به للسينما بعد انقطاع فترة طويلة بسبب الاهتمام بالدراما، قال لـ"الدستور"، أنه تأجل لفترة أخري، لحين الانتهاء من مسلسل "الفتوة" بالكامل، وخاصة أن العمل يتطلب مجهودًا ووقتًا طويلًا، لذلك لن يكون هناك أي وقت لتقديم عمل سينمائي.



وأوضح جلال، أن مشروع الفيلم الذى كان سيقدمه مع المخرج رءوف عبدالعزيز، مشيرًا إلي أنه يرغب بالعودة إلى السينما بعمل قوى ومختلف، مضيفًا أن تحضيرات المسلسل ستشغله بشكل كبير عن تقديم فيلم سينمائى.



وأوضح جلال في تصريحاته، أن مسلسله "الفتوة" الذي أعلن عنه، يقوم بتأليفه هاني سرحان، ويخرجه حسين المنباوي، ويبرز العمل العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة.