أرامكو: استرداد الإنتاج في وقت قياسي ينعكس إيجابًا على العالم

أكد أمين حسن الناصر رئيس شركة "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن أعمال استرداد الإنتاج في معملي "خريص" و"بقيق" لدى الشركة، تجرى بشكل ممتاز، في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت شركة النفط السعودية.



وأضاف "الناصر" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استرداد العاملين للإنتاج في فترة قياسية له آثار إيجابية كبيرة ليس فقط على المملكة لكن على اقتصاد العالم.



وأوضح، أن استرداد الإنتاج يتضمن مئات الآلاف من ساعات العمل"، مؤكدًا أن موثوقية الشركة تعتمد في المقام الأول على موظفيها المخلصين والمتفانين والمدربين أفضل تدريب.



وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن قدرة المملكة الإنتاجية ستعود بالكامل، إلى مستوى 11 مليون برميل يوميًا، بنهاية سبتمبر الجاري وإلى 12 مليونًا بنهاية نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إمدادات المملكة من النفط عادت إلى مستويات ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو الذي تسبب في تعطيل نحو نصف إنتاجها.