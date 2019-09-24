يوسف: كلمة السيسي بنيويورك استعرضت مجهودات توفير الرعاية الصحية

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، تضمنت عرضًا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، كما استعرضت جهود تعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.



وأكدت النائبة في بيان لها، أن أسس بناء الدول تعتمد في الأساس على مواطن متعلم جبدًا وبصحة جيدة، مشيدة بمجهودات الرئيس السيسي في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة الماضية.



وأشارت إلى أن الدولة المصرية أطقلت العديد من المبادرات والحملات الصحية ومنها 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وغيرها، مؤكدة أن هذه المبادرات نالت إشادة الجميع وعكست اهتمام الدولة وقادتها بصحة الشعب وتوفير كامل الرعاية المطلوبة له.



ونوهت إلى أنه تم اتخاذ خطوات لدعم التعليم، إلا أن صداها لم يظهر بعد، متطلعة إلى إتخاذ خطوات جادة تطوير التعليم الطبي في مصر، والحرص على تخريج أطباء وممرضين وصيادلة على كفاءة عالية.



ولفتت إلى أن مصر منذ الزمن القريب كانت المقصد الطبي للعرب والأفارقة، إلا أن هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم تطوير التعليم الطبي أسوة بالتطور في هذا المجال عالميا.