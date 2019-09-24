سعيد: يجب تدشين جهاز يراجع المعلومات بوسائل التواصل الاجتماعي

قال المهندس محمد سعيد، مستشار تكنولوجيا المعلومات، إن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كبيرة، مشيرًا إلى أنه لابد من تدشين جهاز يراجع جودة المعلومات على وسائل التواصل الإجتماعي، لأنها تؤثر على المواطن والمسئول المستهدف من المحتوى المضلل.



وأضاف "سعيد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الدولة عليها دور مهم في نشر الوعي وطرق التحقق من صحة المعلومة، سواء بالبحث بالصور أو عن مصادر المعلومة، موضحًا أن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي متجددة وتظهر كل فترة.



وأشار "سعيد"، إلى أنه على الجهات المسئولة بالإمداد بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لعدم ترك المجال أمام الشائعة أو المحتوى المضلل لتجنب انتشاره، والتوعية بطرق التأكد من المعلومة.