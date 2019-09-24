بعد قليل.. الحكم على محامي تعدى على شرطة قسم مدينة نصر

تصدر محكمة جنح أول مدينة نصر، الثلاثاء، الحكم على المحامي المتهم في قضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر.



ترجع وقائع القضية إلى يوليو 2012، إذ وقعت اشتباكات داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، بين قوة الأمن المتواجدة به، وعدد من المحامين، ما أدى لإصابة 12 محاميًا، و5 من أفراد شرطة.



وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المحامي المتهم وأمين شرطة داخل قسم أول مدينة نصر، تطاول خلالها المحامي على أمين الشرطة بالسب، بعدما طلب منه الأخير التمهل قليلًا لحين إنهاء بعض الأوراق الموجودة بيده، فتدخل عدد من قيادات القسم لفض المشادة، فتطاول عليهم المحامي، واستدعى عددًا آخر من زملائه، مما أدى إلى تفاقم الأمر وحدثت اشتباكات.