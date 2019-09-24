شلل مروري بسبب تصادم على "صحراوي الفيوم"

شهد طريق الفيوم الصحراوي - منذ قليل - حالة من التكدس المروري، بسبب وقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.