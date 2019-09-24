إخماد حريق شقة في كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، دون إصابات في منطقة كرداسة.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في كرداسة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.