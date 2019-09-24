عطوة: وعي الشعب حائط الصد ضد تهديد مستقبل الدولة

صرحت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، إن وعي الشعب المصري هو حائط الصد ضد كل من يريد تهديد المستقبل الوجودي للدولة المصرية ويعمل على ضرب استقرار الوطن، مؤكدة أن الدولة المصرية ستظل وستبقى دولة قوية صلبة صلدة غير متأثرة بالدعوات الهدامة وشائعات الجماعة الإرهابية.



ولفتت إلى استخدام أساليب ملتوية خبيثة يتبعها أعوان جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات وإثارة البلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر مواقعهم الإلكترونية وقنواتهم الإعلامية،



ووجهت الدعوة إلى المواطنين بضرورة التكاتف حول قيادته السياسية ودعم مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدة وجود نوايا خبيثة ومؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.