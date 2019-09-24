ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، الثلاثاء، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في دار السلام، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع إصابات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.