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حوادث

"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" و" عنف ماسبيرو".. أمام العدالة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام.

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