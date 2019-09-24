نقل نائب برلماني في هونج كونج إلى المستشفى تعرض لاعتداء

تم نقل المشرع الديمقراطي في هونج كونج روي كوونج إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لاعتداء من جانب ثلاثة مجهولين، وفقا للتقارير.

وقال المشرع الديمقراطي لام تشوك تينج لمحطة RTHK المحلية إن الرجال الثلاثة هاجموا زميله كوونج بينما كان يمشي متجها إلى سيارته اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا تقريبا في حي تين شوي واي، حيث يقع مكتبه. ولم ترد تقارير عن القبض على أي شخص.

وتعرض كوونج لضربة في رقبته من الخلف، والتي أفادت التقارير بأنها تسببت في إصابة فقرية.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مساعد كوونج قوله في منشور على فيسبوك: "كان روي كوونج واعيا عند نقله إلى المستشفى، لكن رقبته أصيبت بشدة".

وكان للمشرع حضورا صاخبا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكثيرا ما استخدم مكبر الصوت لمطالبة كل من الشرطة والمتظاهرين في الخطوط الأمامية بضبط النفس.