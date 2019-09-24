سفارة القاهرة بواشنطن: ترامب أشاد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب

أكدت السفارة المصرية في واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدور المصري في مكافحة الإرهاب، كما أكد على أهمية مصر كقوة دافعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك"، إن الرئيسين بحثا خلال لقائهما مختلف العلاقات الثنائية بالتركيز على سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.

